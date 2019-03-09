«إس 400» الروسية.. لماذا تخشى أمريكا من نشرها في تركيا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم تهديات وزارة الدفاع الاميركية "البنتاجون لتركيا بمواجهة "عواقب خطيرة" إذا اشترت المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أس-400، إلا أن أنقرة أكدت تمسكها بالصفقة وأعلنت وزير دفاعها "خلوصي اكار" نشر منصات المنظومة في بلاده أكتوبر القادم .

وشملت "العواقب الخطيرة"، كما وصفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، في حال أصرت تركيا على شراء المنظومة الروسية، فرض عقوبات على أنقرة، وحرمانها من نظام باتريوت الصاروخي وطائرات إف-35.

ويرى الأميركيون في النظام الروسي تهديدا مباشرا لطائراتهم حيث يمكن أن يكشف الاسرار العسكرية لطائراتهم من نوع اف-35 التي يفترض أن تكون قادرة على الافلات من هذه المنظومة، أما حلف الشمال الأطلسي (الناتو) فينظر إلى النظام الروسي على أنه لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي الخاص بالحلف الذي تعد تركيا ثاني قوة عسكرية فيه.

وكانت واشنطن وافقت في ديسمبر الماضي على بيع منظومة باتريوت المضادة اللصواريخ كدليل حسن نية لاقناع انقرة بعدم شراء الصواريخ الروسية، إلا أن اردوغان عاد وكرر القول أنه لا مجال للعودة عن صفقة السلاح الروسية.

وكان القائد الاعلى لقوات الحلف الاطلسي في أوروبا الجنرال الاميركي "كورتيس سكاباروتي" أعلن الثلاثاء إنه في حال اشترت تركيا بالفعل صواريخ اس-400 الروسية:" عندها لا يمكننا أن نسمح لطائرات اف-35 بالتحليق بوجود منظومة روسية مضادة للصواريخ".

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وكانت واشنطن سلمت أول دفعة من طائرات اف-35 الاميركية الى تركيا في يونيو الماضي، إلا أن هذه الطائرات ستبقى حاليا في الولايات المتحدة لتدريب الطيارين الاتراك عليها، وهي عملية قد تمتد لسنة او سنتين حسب البنتاغون.

وتتميز الطائرة بقدرتها على تفادي الرادارات المعادية، وبإمكانها التحليق في الأجواء المعادية، وكشف الطائرات المعادية ومهاجمتها من دون أن تكتشف .

وتحتوي خوذة الطيار على شاشة عرض، وبالتالي ليس من الضروري أن تكون الطائرة باتجاه الهدف المعادي، كي تطلق النار على الهدف المعادي .

والطائرة مزودة بأجهزة اتصالات وحساسات وتقنيات تحليق متقدمة للغاية، بحيث تبقى على اتصال دائم مع مركز القيادة ويمكن لقائد الطائرة تعقب العدو وتعطيل رادارته وإفشال الهجمات المعادية .