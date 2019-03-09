رصدهم بهذه الطريقة.. غرامات مالية على المتجاوزين يميناً عند #الإشارات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر بالمديرية العامة للمرور، اليوم السبت، عن قرب فرض غرامات على قائدي المركبات الذين يعرقلون حركة السير، ويتجاوزون من أمام المركبات من الجهة اليمنى.

Advertisements

وقالت المصادر -بحسب صحيفة “الوطن”-: إن “عملية الرصد ستجرى من خلال وضع كاميرات خاصة لهذه المخالفة عند الإشارات”، موضحةً أن التوجه الجديد جاء لتسبب هذا الأمر في عرقلة حركة السير عند الإشارات وتحولها لظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن هناك مخالفات مرورية متعمدة منها “عدم ترك السائق مسافة بين مركبته والمركبة التي أمامه وعدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو لليسار أو التجاوز أو تغيير المسار وإساءة استخدام منبه المركبة والرجوع للخلف مسافة تزيد على 20 متراً”.