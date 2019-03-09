موانئ: خلال فبراير مناولة 21 مليون طن من #البضائع

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر فبراير 2019م 21 مليون طن، بنسبة زيادة 11.32%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة (532) ألف حاوية، بنسبة زيادة 5.14%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر فبراير 2019م 937 سفينة، وعدد الركاب 95 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 42 ألف عربة، وعدد المواشي 547 ألف رأس من الماشية.

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وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.