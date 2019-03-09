صحيفة الخليج الالكترونية لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بحادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية. وأفادت سلطات الولاية أن الطائرة، وهي من طراز “بايبر” ثنائية المحرك، قد تحطمت في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في المطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #فلوريدا.. تحطم #طائرة_أمريكية ومصرع جميع ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.