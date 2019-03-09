الكيان الصهيوني يقصف مواقع في #قطاع_غزة

صحيفة الخليج الالكترونية

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، عددًا من المواقع في قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية: “إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف 16) قصفت بصاروخين موقعًا قرب منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت موقعًا بصاروخٍ واحدٍ في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأرضًا زراعية بصاروخين بمنطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، مما أوقع دمارًا في الموقعين وحفرة عميقة في الأرض الزراعية وأضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من المواقع المستهدفة”.

Advertisements

كما قصف طيران الاحتلال بصاروخين ارتجاجيين موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب

قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وزعم جيش الاحتلال، أن طائراته الحربية أغارت على عدد من المواقع في غزة، ردًا على إطلاق قذيفة و بالونات على المستوطنات المتاخمة للقطاع.