شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» ينقذ محتجزاً عقب انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير : أسفر انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي بحي الكندرة في مدينة جدة، اليوم السبت، عن احتجاز شخص داخل الغرفة المتأثرة، وباشر مدني جدة حالة الانهيار فور وقوعها، ليتم إنقاذ المصاب وإخراجه، وبينت صور نشرها الدفاع المدني على حسابه الرسمي حجم التلفيات التي لحقت بالغرفة فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج المصاب دون تعرضه لإصابات خطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني جدة» ينقذ محتجزاً عقب انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.