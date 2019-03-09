انت الان تتابع صحف الإمارات: فنزويلا تغرق في الظلام وشلل في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن توالي الاستقالات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أعلنت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون استقالتها كما استقال مدير الإعلام بالبيت الأبيض

تصدرت احتجاجات الجزائر الرافضة للولاية الخامسة عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما تصدر تطورات القضاء على تنظيم داعش في سوريا عناوين تلك الصحف كما تناولت الأوضاع في فنزويلا بعد عملية تخريبية لمحطة كهرباء بالإضافة إلى توالي الاستقالات في البيت الأبيض. نبدأ من الجزائر، حيث كشفت صحيفة "الخليج"، أنه احتشد آلاف الجزائريين في العاصمة أمس في الجمعة الثالثة على التوالي، والتي أطلق عليها "جمعة الحسم"، رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف ساروا مشيًا على الأقدام لعشرات الكيلومترات للوصول إلى قلب العاصمة، بسبب قيام السلطات بإغلاق محطات القطارات ومترو الأنفاق، بينما كشفت مصادر من داخل المستشفى السويسري الذي يعالج فيه بوتفليقة أن الرئيس فقد القدرة على النطق وأن وضعه الصحي حرج للغاية. ورجح مراقبون موجودون في

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف ساروا مشيًا على الأقدام لعشرات الكيلومترات للوصول إلى قلب العاصمة، بسبب قيام السلطات بإغلاق محطات القطارات ومترو الأنفاق، بينما كشفت مصادر من داخل المستشفى السويسري الذي يعالج فيه بوتفليقة أن الرئيس فقد القدرة على النطق وأن وضعه الصحي حرج للغاية.

ورجح مراقبون موجودون في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، وصول عدد المتظاهرين إلى مليون شخص، على اعتبار أن الجماهير غطت بشكل كامل كلا من ساحة أول مايو والبريد المركزي وديدوش مراد وشارع موريس أودان.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه تم توقيف المعارض الجزائري رشيد نكاز، الذي كان قد حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أمس، من قبل شرطة جنيف داخل المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أفادت الشرطة.

وقالت الناطقة باسم شرطة جنيف، جوانا متى: "أؤكد توقيف نكاز الذي يجري الاستماع حاليا لإفادته في مقر الشرطة، لأنه تم رفع شكوى ضده بتهمة انتهاك حرمة إقامة"، موضحة أنه دخل المستشفى رغم تنبيهه إلى عدم القيام بذلك.

بينما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" تحت عنوان "مليونية الجمعة تشل حركة وقلب العاصمة الجزائر"، بأن السلطات الجزائرية أغلقت محطات مترو الأنفاق و"الترام" وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة الجزائر، اليوم، بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي خطوة استباقية لتظاهرات الجمعة، خرجت كل المواصلات العمومية عن الخدمة، في الجزائر، صبيحة أمس، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك تحسبا للمسيرة.

وبالانتقال إلى آخر التطورات في سوريا، تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان "تحديد ساعة الصفر لهجوم اجتثاث داعش بالباغوز"، ونقلت عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.



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وأبطأت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها على الجيب في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية قبل شهر ما وصفته "بالمعركة النهائية" لاستعادة الباغوز بينما وصف من يغادرونها بالظروف المروعة الحافلة بالمخاطر والمحن.



وتحت عنوان "الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية"، كشفت "الخليج" عن استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات، أمس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، في جمعة المرأة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد فلسطيني، وإصابة 42 آخرين برصاص الاحتلال، بينهم أربعة مسعفين، وامرأتان و15 طفلا وصحفيان، بإصابات مختلفة، واستنكرت الوزارة تعمد استهداف قوات الاحتلالِ الطواقمَ الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في حمايتها وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، قال في بيان، "استشهد الفتى تامر خالد مصطفى عرفات (18 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال شرق رفح"، موضحاً أنه "نقل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس في حالة حرجة ثم استشهد".



دوليا، ذكرت "الخليج" تحت عنوان "فنزويلا تغرق في الظلام.. وأمريكا تنفي مسؤوليتها"، أن العاصمة كراكاس وكل فنزويلا غرقوا في الظلام بسبب عطل كبير في الكهرباء نسبته حكومة نيكولاس مادورو، إلى عملية تخريب في محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد، عطلت على أثره الدراسة، وأعلنت عطلة في أنحاء البلاد، بعد انقطاع الخطوط الهاتفية والإنترنت، وتوقف ضخ المياه إلى مختلف المدن، في حادثة وصفتها الحكومة الفنزويلية بـ"حرب الكهرباء المعلنة من الإمبريالية الأمريكية" وتوعدت بإفشالها، بينما رأتها المعارضة دليلاً على عدم كفاءة من وصفتهم بـ"مغتصبي السلطة"، ونفت معه الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الحادث.



وأوضحت "الإمارات اليوم" أن الحكومة الفنزويلية أغلقت المدارس وأعلنت أمس عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى، بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسة، أغرق العاصمة وكل فنزويلا تقريبا في الظلام، ونسبته حكومة نيكولاس مادورو إلى عملية تخريب.

وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز على "تويتر" أن الرئيس نيكولاس مادورو "أمر بتعطيل الدراسة والعمل، بهدف تيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد".

"الاتحاد" تناولت الاستقالات التي يشهدها البيت الأبيض، حيث أعلنت مصادر أمريكية أمس الجمعة، أن وجهين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قررا الاستقالة من منصبيهما.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الأبيض والمدير السابق لشبكة "فوكس نيوز"، قدم استقالته.

بينما ذكرت "الإمارات اليوم" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهدت حلقة جديدة من مسلسل الإقالات والاستقالات في صفوفها، حيث أعلن عن استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، ومدير الإعلام بالبيت الأبيض بيل شاين.

وقال مسؤول أمريكي إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان.