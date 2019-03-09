«الرجل الحديدي».. من هو أحمد قايد صالح ذراع بوتفليقة في الجيش؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تشهد الجزائر، العديد من المظاهرات الرافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، وفي ظل أوج المظاهرات، حذر رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، من أن هناك من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات الألم والجمر، في إشارة إلى تمرد الإسلاميين في التسعينيات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية.

وأكد رئيس الأركان الجزائري، أن الجيش سيعمل على ضمان أمن البلاد، ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء.

من هو أحمد قايد صالح "الرجل الحديدي"؟

ولد "قايد صالح" يوم 13 يناير عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وهو متزوج وله سبعة أبناء، وانضم لجيش التحرير الوطني وعمره 17 عاما عام 1957.

وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفيتي السابق، وحصل على شهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1993 حيث تولى قيادة منطقة عسكرية، وحاصل على العديد من الأوسمة العسكرية.

وفي عام 2004، تولى قيادة القوات البرية، ثم رقّي عام 2006 لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، وكان أحمد قايد صالح من أبرز قيادات الجيش الجزائري، خلال فترة العشرية السوداء، التي شهدت تمرد الإسلاميين في التسعينيات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية.

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كان زميل دراسة لقائد الحرس الجمهوري بن علي بن علي في أكاديمية فيستريل العسكرية، ووفقاً لمجلة Jeune Afrique الفرنسية، يعتبر أطول من تولّى رئاسة أركان الجيش الجزائري بقاءً في المنصب.

رجل بوتفليقة في الجيش

في نوفمبر عام 2004، حضر اجتماع حوار منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول البحر المتوسط، في مدينة بروكسل في بلجيكا، وكان بهدف دعم التعاون بين الناتو والحوار الأوسطي، وفي نفس العام استقبل الجنرال ويليام إ. وارد رئيس القوات المقاتلة الأمريكية في إفريقيا، في مقر القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (Africom)، في مقر الجيش الوطني الشعبي، كما زار عدداً من المؤسسات العسكرية الروسية، في رحلته الرسمية لروسيا، كجزء من التعاون التقني والعسكري بين البلدين.

في يونيو 2013 زار مع عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء، الرئيس بوتفليقة، الذي كان يتلقّى العلاج في مستشفى في باريس بفرنسا، إثر إصابته بسكتةٍ دماغية بسيطة، وبعدها بشهرين عُيِّن نائباً لوزير الدفاع. بعدها بشهرٍ آخر أصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً بنقل مركز الإعلام والبث الإذاعي والتلفزي من سلطة قطاع المخابرات لسلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ويعتبر الكثيرون الفريق أحمد قايد صالح، منذ ذلك الحين الذراع اليمنى لبوتفليقة، حيث تردد أن قيادة الاستخبارات السابقة وعلى رأسها محمد مدين "الجنرال توفيق" كانت تسعى للإطاحة بالرئيس، خلال وجوده في فرنسا للعلاج، لكن بعد ترقيته لمنصب نائب وزير الدفاع تمكن قايد صالح من الإطاحة بعدد كبير من كبار ضباط الاستخبارات.