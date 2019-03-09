الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين.. هكذا تنفذ الجرائم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جريمة جديدة تكال بحق الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، على وقع إجبار الاحتلال الصهيوني عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما.

وشرعت عائلة "الجعابيص" المقدسية، اليوم السبت، بهدم منزلها ذاتيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت "وفا" أن تلك الخطوة التعسفية جاءت بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، والتي أخطرتها بقرار الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني.

ولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتيًا؛ تجنبًا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة، بحسب ما تعمل به إسرائيل مؤخرًا.

في ذات الإطار، واصلت عائلة المواطن عطا الله عليوات، اليوم، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس الجمعة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب صاحب المنزل عليوات؛ فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل.

وتبلغ مساحة المنزل 80 مترًا مربعًا، وتم تشييده قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، ويعيش في المنزل أسرة مكونة من 7 أشخاص.

يذكر أن العام 2018 كان شاهدا على مئات الجرائم الإسرائيلية بحق العائلات الفلسطينية، تحديدا عائلات الشهداء، ممن عاقبهم الاحتلال بعقاب جماعي، هدم منازلهم وسجن ما تبقى منهم.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أنه قبل 4 أشهر، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بجرف عشرات الدونمات واقتلاع مئات أشجار الزيتون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعة من المستوطنين على ملاحقة العديد من المزارعين ورعاة الأغنام في الأغوار الشمالية.

وفي محافظة الخليل، جرفت سلطات الاحتلال 16 دونما زراعية واقتلعت مئات الأشجار وهدمت ثلاثة آبار مياه في منطقة جمرورة لأراضي المواطنين في ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وفي أريحا، جرفت سلطات الاحتلال أشجارا، وصادرت أشتالا معدة للزراعة في بلدة فصايل..

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، شرع الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتهجير الكثير من الفلسطينيين، آخرها، في الخان الأحمر، ومدن الغور.

وهدمت قوات الاحتلال في العامين الأخيرين نحو ألف منزل في المنطقة "ج"، 75% منها تقع في محيط مدينة القدس والأغوار، فيما هدمت قبل أيام، عددًا من البيوت في تجمع بدوي آخر قريب يسمى "تجمع أبو نوار".

وتقول إحصاءات إسرائيلية رسمية إن "80% من الفلسطينيين في شرق القدسفقراء، ونسبة البطالة هناك تصل إلى 25%، أما معدل الدخل فيبلغ للفلسطيني نحو ألف دولار، وهو أقل من نصف تكلفة المعيشة بالمدينة".