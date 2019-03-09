شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والميليشيا الانقلابية غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية ، بأن معارك عنيفة اندلعت اليوم / السبت / بين قوات الجيش ، وميليشيا الحوثى الانقلابية جنوب مدينة "الحديدة" غربى البلاد ، مما أدى إلى نشوب حريق التهم مصنعا لتغليف المواد الغذائية.

ونقلت قناة "العربية الحدث"الإخبارية ، عن المصادر قولها ، إن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما على مواقع قوات الشرعية بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة باتجاه "شارع الخمسين " والمدخل الشرقى للمدينة ، مشيرا إلى أن دوى المعارك استمر لعدة ساعات فى مناطق التماس بين الجانبين.

ولفتت المصادر إلى سقوط أعداد من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية بين قتيل وجريح خلف معسكر الدفاع الساحلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والميليشيا الانقلابية غربى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.