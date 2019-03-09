وكالة: مرجع ديني بارز في العراق رفض 6 دعوات من السعودية لزيارتها

وزعمت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، رفض دعوات من السعودية لزيارتها.

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ونقلت "تسنيم"، عن مصدر مطلع في تيار الحكمة الوطني، أن "السعودية قامت 6 مرات بدعوة زعيم التيار عمار الحكيم، لزيارتها، ولكنه رفض تلبية جميع هذه الدعوات، وأنه اشترط قبل إجراء أي زيارة إلى السعودية، تسوية مشاكل الشيعة في السعودية والبحرين".

وأضاف المصدر، أن "من بين مشاكل الشيعة في السعودية قيود السفر عليهم إلى العراق، حيث كانت هذه الأشياء من أبرز تلك الشروط". وذكر المصدر ذاته، أن "الحكيم طالب باتخاذ ترتيبات لحدوث لقاء بينه وبين ملك البحرين في الرياض ليتم عبر هذا الطريق مناقشة مشاكل الشيعة في البحرين".

وكانت صحيفة "الحياة" السعودية كشفت، في 2 أغسطس/ آب 2017، عن نية زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم زيارة السعودية خلال الفترة المقبلة، مبينة أن ذلك يأتي لـ"تجذير" الآفاق التي افتتحتها زيارة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر إلى الرياض أخيرا.

وأعلن عمار الحكيم، وقتها، عن رفضه زيارة السعودية، وقال، خلال استقباله وفدا من الإعلاميين الإيرانيين: رفضت زيارة السعودية قبل فترة، إلّا في حال خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني المظلوم، لذا لا أفكر "الآن" بزيارة السعودية، وذلك وفقا لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.