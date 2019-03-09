المديرية العامة للأمن الجزائري تنفي وفاة شرطي خلال مظاهرات الجمعة

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان "تنفي المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي سجلت يوم الجمعة"، وفقا لوكالة "واج".

وأكد البيان "عدم تسجيل أية حالة وفاة ما عدا إصابات متفاوتة في صفوف رجال الشرطة".

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وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت في بيان سابق "إصابة 112 عنصر في صفوف أفراد الشرطة" في المظاهرة التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.