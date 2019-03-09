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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد حسابات إلكترونية.. ضبط «زيت حشيش» في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط عدد من عبوات المنتج التجميلي (زيت حشيش) في مدينة الرياض.
وقالت “الهيئة” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “ضبط عبوات منتج تجميلي (زيت حشيش) في الرياض غير مدرج لدى (الغذاء والدواء) بعد رصد حسابات إلكترونية تروّج له”.
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