شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد حسابات إلكترونية.. ضبط «زيت حشيش» في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط عدد من عبوات المنتج التجميلي (زيت حشيش) في مدينة الرياض.

وقالت “الهيئة” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “ضبط عبوات منتج تجميلي (زيت حشيش) في الرياض غير مدرج لدى (الغذاء والدواء) بعد رصد حسابات إلكترونية تروّج له”.