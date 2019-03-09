شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية» توضح سبب الهزة الأرضية قبالة القنفذة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن الهزة الأرضیة التي ضربت البحر الأحمر على بُعد 166 كم جنوب غرب القنفذة الأربعاء الماضي نتجت عن الفالق الموجود بالبحر الأحمر.
وأكد متحدث الهيئة، طارق أبا الخيل، -بحسب صحيفة “عكاظ”-، أن الهزة الأرضية لم تحدث أضراراً، وأن الوضع طبيعي ومطمئن ولا يوجد أي قلق بعد تلك الهزة، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع الهزات باستمرار عبر محطاتها المنتشرة في المملكة.
ودعا “أبا الخيل” إلى عدم الالتفات إلى الشائعات الخاصة بالزلازل؛ لأنها لا تصدر عن جهة علمية متخصصة والاكتفاء بالمعلومات الصادرة عن الهيئة كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة النشاط الزلزالي بما لديها من شبكة وطنية حديثة للرصد.
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