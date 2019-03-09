شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بقتل شقيقه الأكبر في الأمواه يتخذ هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير: سلَّم المتهم بقتل شقيقه الأكبر في مركز الأمواه بمنطقة عسير نفسه للجهات الأمنية بعد تضييق الخناق عليه. Advertisements واضطر المتهم لتسليم نفسه بعدما دلّت التحريات التي يجريها الأمن على ارتكابه الواقعة والأماكن المحتمل تواجده فيها. ومن المُقرَّر -بحسب مصادر- أن تتم إحالة المتهم للجهات المعنية لاستكمال اللازم بشأنه. وكانت الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقاً في واقعة إقدام أحد المواطنين على قـتل شقيقه الأكبر قبل أيام في ظروف غامضة.

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