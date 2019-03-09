شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تهور وعناد بين سائقين كاد أن يؤدي إلى كارثة في شارع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر”، لحظة تهور وعناد بين سائقين في أحد أحياء غرب مدينة الرياض؛ مما كاد أن يؤدي إلى كارثة. Advertisements وأبان الفيديو الذي وثقته إعلامية في القناة السعودية، أن سائق سيارة “تويوتا إف جي” كان يضايق آخر يقود سيارة “مازدا 6″ و”يحده” على الطريق. وكادت السيارة “مازدا 6” أن تصطدم وتنقلب بسبب المضايقات من جانب سائق السيارة “إف جي”، فيما أبدى مغردون استياءهم من هذه الممارسات الخطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تهور وعناد بين سائقين كاد أن يؤدي إلى كارثة في شارع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.