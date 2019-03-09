انت الان تتابع واشنطن بوست: 12 ألف امرأة وطفل نقلوا لـ«مخيم الهول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لاجئين سوريا_أرشيفية
أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، أن آلاف المدنيين من النساء والأطفال فروا من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا باتجاه مخيمات النازحين، مما أعاد الوضع هناك إلى نقطة الانهيار، وذكرت اللجنة الدولية «غير حكومية»، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 12 ألف امرأة وطفل نُقلوا إلى مخيم الهول منذ يوم الأربعاء الماضي، بينما وصل أكثر من 55 ألف شخص منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بدء العملية العسكرية ضد آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا في بداية شهر ديسمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومسئولين من القوات المدعومة من الولايات المتحدة قولهم: إنهم مرتبكون بسبب العدد الهائل من المقاتلين والعائلات التي نزحت من قرية باغوز شرق محافظة دير الزور بعد حصارها للاعتقاد بأنها تضم آخر معاقل لداعش في شرق سوريا. وذكرت الصحيفة أن مجموعات الإغاثة الدولية تجاهد وحدها
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومسئولين من القوات المدعومة من الولايات المتحدة قولهم: إنهم مرتبكون بسبب العدد الهائل من المقاتلين والعائلات التي نزحت من قرية باغوز شرق محافظة دير الزور بعد حصارها للاعتقاد بأنها تضم آخر معاقل لداعش في شرق سوريا.
وذكرت الصحيفة أن مجموعات الإغاثة الدولية تجاهد وحدها بينما تم شحن المقاتلين المشتبه بهم للتحقيق في سجون مكتظة للغاية، في حين تسبب التدفق اليومي للنساء والأطفال الذين تم إجلاؤهم من بلدة باغوز في إرباك الفرق الإنسانية في مخيم الهول.
وقال ميستي بوسويل، المسئول في لجنة الإنقاذ: «لا يمكن لأحد أن يخطر على باله أن مثل هذا العدد الكبير من النساء والأطفال ما زالوا يعيشون في الباغوز.. بينما تبذل اللجنة والوكالات الأخرى كل ما في وسعها لمساعدة الوافدين، لكن الوضع في الهول الآن عاد إلى نقطة الانهيار».
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