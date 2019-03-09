انت الان تتابع مقتل فتاة ورجل أمن وإصابة 10 آخرين في هجوم بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجير في العراق_أرشيفية

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بمقتل وإصابة 12 شخصا بينهم رجل أمن وفتاة، إثر اعتداء إرهابي، استهدف مركز محافظة نينوى، شمال العراق، إذ أعلنت الخلية في بيان لها اليوم، أن اعتداء إرهابيا، بواسطة عجلة مركونة نوع «كيو كيو»، صفراء اللون، وقع أمام إحدى المطاعم في حي المثنى، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد. وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل رجل أمن، وفتاة، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، لافته إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وفقًا لسبوتنيك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس الماضي، مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم شمالي البلاد، موضحة في بيان أن «حصيلة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل، أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين وتم نقلهم

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