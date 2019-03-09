فيديو| في الجزائر.. هذه آخر مستجدات احتجاجات الولاية الخامسة

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ما تزال الاحتجاجات الغاضبة تضرب الشارع الجزائري منذ أسابيع رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ومؤخرا خرج عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الجزائرية تنديداً باستمرار بوتفليقة في الحكم، في تظاهرات وصفت بكونها الأكبر منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي عمت دولاً عربية عدة في عام ألفين وأحد عشر.
الجزائر" target="_blank">احتجاجات الجزائر الأخيرة، اعتبرت تحدياً لحكم الرئيس بوتفليقة الذي تولى السلطة في الجزائر منذ عشرين عاماً.
وأعلنت الشرطة الجزائرية، أّنها اعتقلت 195 شخصًا في الساعات الأخيرة إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلّفت 112 جريحًا في صفوف قوى الأمن.
ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث إذ تشكل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 82 عاما.
ولم يتحدث الرئيس الجزائري في العلن منذ عام 2013 عندما أصيب بجلطة دماغية وهو الآن يعالج في جنيف.
للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:
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