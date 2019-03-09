شكرا لقرائتكم ألمانيا إلى زيادة التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 18:19

أعرب وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشؤون البرلمانية توماس سليبرهورن عن تطلع بلاده إلى زيادة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية، لما تشهده هذه الشركات من تقدم ملحوظ، يتضح من خلال تعاونها مع العديد من الدول الصناعية الكبرى، إلى جانب مساهماتها في تنفيذ العديد من المشاريع القومية.



واستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري الدكتور محمد سعيد العصار في القاهرة المسؤول الألماني ووفداً مرافقاً له من أعضاء في البرلمان ووزارة الدفاع الألمانيين.

وقال بيان لوزراة الإنتاج الحربي إن اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات المصرية الألمانية المميزة، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية.

وتضمن اللقاء استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأهم المشاريع القومية ومشاريع التنمية التي تسهم الوزارة في تنفيذها في مصر، كما تمت مناقشة مجالات التعاون الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية ومنها، عقد الشراكة مع شركة «بومبارديه» الألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديد، والتعاون مع شركة «KSB» في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية.

وتمت الإشارة إلى زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي لعدد من الشركات الألمانية في مدينة ميونيخ في ألمانيا في تموز (يوليو) من العام 2018، والتي تفقّد خلالها خطوط الإنتاج بهذه الشركات للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع على أرض الواقع، وزيارته ألمانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي ضمن وفد وزاري للقاء المسؤولين والشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة المخلفات، بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير منظومة إدارة المخلفات ونقلها إلى مصر.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى سياسة الانفتاح على التعاون مع مختلف الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات في المجالات المختلفة إلى شركاتها، والمساهمة في تنفيذ المشاريع القومية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص والشركات الأجنبية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر.

من جانبه، أشاد سليبرهورن بما اطلع عليه من إمكانات تكنولوجية وفنية وتدريبية وبشرية بالشركات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات.