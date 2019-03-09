شكرا لقرائتكم مصر واليونان إلى تعزيز التعاون العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 17:40

بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي تعزيز التعاون العسكري بين بلاده واليونان، خلال استقباله نظيره اليوناني الفريق أول بحري إيفانجلوس إبوستولاكس في القاهرة أمس بمراسم رسمية.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشاد زكي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اليوناني توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

وأشار الناطق باسم الجيش إلى مشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني في القاهرة.