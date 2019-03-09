شكرا لقرائتكم العامري والخزعلي يتهمان واشنطن بالوقوف وراء «داعش» جديد والتدخل في كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 19:14

حذّر الأمين العام لـ «حركة عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي أمس (الجمعة) من مشروع خارجي لاستهداف العراق، فيما اتهم زعيم «منظمة بدر» هادي العامري واشنطن بالتدخل السافر في كركوك.



وكشف الخزعلي في كلمة خلال مهرجان «يوم الشهيد» الذي أقامته حركته أن «هناك مشروعاً لاستهداف العراق، غايته منع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد». وأشار الى أن «هناك فرصة حقيقية لتحقيق انتصار سياسي عبر التكاتف ووحدة الصف والشعور بالمسؤولية». وأضاف أن «السفارة الأميركية تبشر بجيل ثالث لداعش تمهيداً لإيجاده فعلياً». وأوضح أن «المقاومة كانت السبب الرئيس في عزة العراق وكرامته في مجابهة الاحتلال، فضلاً عن كونها سبب انتصار العراق على الإرهاب الداعشي». واعتبر أن «المقاومة هي الامتداد الطبيعي لثورة العشرين والانتفاضة الشعبانية»، ولفت الى أن «العراق يعيش اليوم مرحلة الانتصار بفضل التضحيات التي بذلت في مواجهة داعش».

وشدد الخزعلي على ضرورة «أخذ موقف حازم ومقاوم أمام أي محاولة للفساد وتنميته. «سنكون أول من يقف بوجه أي محاولة فساد يراد ارتكابها باسم كتلة صادقون أو تحالف الفتح».

وأكد العامري في كلمة ألقاها في المهرجان، أن «ما تحقق من انتصار عظيم على الإرهاب الداعشي كان بفضل تضحيات ودماء أبطال العراق»، واعتبر «دور ما يسمى بالتحالف الدولي في مواجهة العراق لداعش كان متأخراً وبعد أن بان النصر». ودعا إلى «الحفاظ على روح التضحية في سبيل الحفاظ على كرامة العراق وسيادته واستقلاله»، مشيراً الى أن «استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وهناك من يعمل ويخطط ليل نهار من أجل قتل الأمل في العراق». ووصف «الماكنة الإعلامية التي تعمل على استهداف العراق بأنها لا تقل خطراً عن الإرهاب الداعشي».

وأوضح العامري أن «موقف الفتح من الوجود الأميركي واضح وصريح، وهو رافض للوجود البري أو بناء أية قواعد عسكرية». وأضاف أن «العراق ليس في حاجة للتوجود الأميركي، ولم ولن نقبل بأي وجود أجنبي». وجدد رفضه أن «يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً لاستهداف دول الجوار». واتهم «السفارة الأميركية بالتدخل الواضح في أزمة كركوك». وأفاد بأن «حل إدارتها لا يتم إلا عبر مكونات المحافظة». وتابع أن «وصف أميركا فصائل المقاومة وقادتها بالإرهاب لن يخيفنا ولن ينقص من رصيدنا في درب المقاومة». وطالب «قادة الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر من أن ينشط الإرهاب مجدداً».