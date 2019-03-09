شكرا لقرائتكم دوريات روسية وتركية في إدلب ومحيطها تنفيذاً لاتفاق سوتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 20:11

بعد أسابيع من تصاعد خروقات الهدنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بدأت تركيا تسيير دوريات عسكرية في إدلب، وقالت إن روسيا ستبدأ بتسيير دوريات في محيط إدلب في خطوة تأمل في أن تساعد في وقف إطلاق النار. وكشفت مصادر في المعارضة السورية أن الدوريات «تأتي تنفيذاً لاتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا» خريف العام الماضي، ولم تستبعد «استخدام طائرات مسيرة تركية وروسية لمنع خروقات النظام». وفيما ربط مصدر قيادي في المعارضة السورية «فتح الطريقين الدوليين بين حلب وكل من حماة واللاذقية بتذليل العقبات وخاصة وجود الفصائل المتطرفة»، قال مصدر آخر إن «التحضير جارٍ بنشاط لفتح الطريق الدولي بين حلب وحماة في أسرع وقت ممكن».



وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح.

وأكد أكار في تصريحات لوكالة «أناضول» أن «الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعدّ خطوة مهمة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن بلاده تواصل التنسيق مع روسيا وإيران بشأن إدلب، وشدد على أن «تفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة».

وحض أكار الروس على إيقاف النظام السوري عن شن هجمات في إدلب، محذراً من أنه «إذا استمرت الهجمات وبدأت الهجرة فإن لجوء 3.5 مليون شخص لن يكون فقط إلى تركيا وأوروبا وإنما إلى الولايات المتحدة أيضاً»، وزاد: «إحدى هجمات النظام تسببت بنزوح 54 ألف شخص، وهجوم آخر تسبب بنزوح 100 ألف آخرين من المنطقة، والكثير من النازحين حضروا في حالة من اليأس إلى محيط نقاط المراقبة التركية وطلبوا المساعدة والنجدة». ونفى أكار وجود «أي تواصل لنا مع النظام السوري»، وقال: «تواصلنا قائم مع روسيا وعند الضرورة مع إيران».

وأكد أكار أن «عملية الفرز بين المعارضة والمجموعات المتطرفة في إدلب لا تزال متواصلة».

وفي اتصال مع «الحياة»، أكدت مصادر ميدانية أن دورية للجيش التركي مكونة من ست آليات عسكرية دخلت صباحاً من معبر كفرلوسين شمال إدلب، وتجولت في المناطق المحررة برفقة سيارتين من فصائل المعارضة العسكرية، وتوجهت إلى نقطة المراقبة السابعة في منطقة تل العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال قائد ميداني إن «الجانب التركي أبلغهم أنه ينوي تسيير دوريات بين جميع نقاط المراقبة المنتشرة في أرياف إدلب الجنوبي ومنطقة جسر الشغور غرب إدلب، إضافة إلى شمال حماة وسهل الغاب».

وقال القائد العام لحركة «تحرير الوطن» العقيد فاتح حسون إن «بدء القوات التركية بتسيير دوريات في المنطقة العازلة، ضمن مسارات محددة بين عدة نقاط مراقبة تتبع لها، على أن تتوسع لاحقاً لتكون بين جميع النقاط، سيؤدي لتوقف القصف على منطقة إدلب، وتحقيق وقف إطلاق نار حقيقي في خطوة نحو الاستقرار إلى حد ما».

وأكد حسون في اتصال مع «الحياة» أن «تعزيز النقاط التركية بالقوى والوسائط... إضافة إلى جاهزية واستعداد فصائل الثورة السورية لأي مواجهة، حالت دون حدوث هجوم بري واسع من قبل قوات النظام وداعميه». ومع إشارته إلى أن الدوريات تمت بالتنسيق مع الروس ومشاركتهم، خلص حسون إلى أن «اتفاق قمة سوتشي حول إدلب كما استثنى الوجود الإيراني سياسياً فقد استثناه من تطبيق الاتفاق ميدانياً، فروسيا نفسها لا تريد أن يكون لإيران دور فاعل في هذا الاتفاق، لا سيما جاءت هذه الخطوة غير المتوقع الوصول إليها بعد استدعاء بشار الأسد إلى إيران مصطحباً من قاسم سليماني، الأمر الذي أزعج روسيا»، مشدداً على أن «تطبيق هذه الخطوة سيمنع النظام ومن أمامه إيران وميليشياتها من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة على المنطقة».

ورأى العقيد حسون أن «خطوة فتح الطرق الدولية م4 وم5 لا يمكن الحديث عن البدء بتطبيقها من دون تذليل العقبات التي سيواجهها تطبيق هذا البند من الاتفاق، وبخاصة وجود فصائل متطرفة وأخرى تدور في فلكها ما زالت ترفض ذلك»، مرجحاً أن «هناك توجهاً قريباً للعمل على تذليل هذه العقبات، ومنها سرعة فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفة، للوصول إلى نتائج تضمن مصالح الثورة السورية والشقيقة تركيا في ذات الوقت».

ومعلوم أن اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا نص على تشكيل منطقة عازلة بحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسحب التنظيمات المتطرفة من المنطقة العازلة، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين بين حلب وكل من حماة واللاذقية قبل نهاية العام الماضي، ووسعت «هيئة تحرير الشام» مناطق سيطرتها على حساب «الجبهة الوطنية للتحرير» المقربة من تركيا.

وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان أن 380 شخصاً قتلوا في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إضافة إلى 125 من قوات النظام والميليشيات الداعمة له في محيط إدلب منذ توقيع اتفاق سوتشي الروسي التركي لوقف إطلاق النار في إدلب في 17 أيلول (سبتمبر) 2018. وذكر «المرصد» أن أكثر من 100 ألف شخص نزحزوا من أرياف حماة الشمالي وحلب الغربي وجنوب إدلب وغربها. منهم عشرات الآلاف نزحوا أخيراً من خان شيخون.