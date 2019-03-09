شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين امرأة وفتاة عراقية في حاجة للمساعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 17:35

أعلنت الأمم المتحدة ولمناسبة يوم المرأة العالمي، عن حاجة أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عراقية الى مساعدة إنسانية خلال 2019، وحضت الحكومتين الاتحادية والمحلية في إقليم كردستان على الاستثمار الجدي في إمكانات النساء في البلاد لتعزيز اقتصاد وتنمية المجتمع.



وأكد «صندوق الأمم المتحدة للسكان» و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق» في بيان مشترك «التزامهما بالعمل نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين النساء في مجال الحماية الاجتماعية، وتسهيل وصولهن إلى الخدمات العامة في العراق لرفع مستوى معيشتهن وتحسن نوعية حياة اليافعين والشباب، من خلال الحراك السكاني وحقوق الإنسان»، وأشار إلى أن «النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان، ولها دور مركزي ورئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن»، وأضاف: «يحتفل العالم هذه السنة باليوم الدولي للمرأة من خلال التركيز على الابتكار والإبداع لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فكان الشعار لعام 2019». وتابع: «نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير». وأوضح أن «شعار هذا العام ألقى الضوء على دور الإبداع والابتكار في التغلب على العقبات الاجتماعية التي تواجهها المرأة، والذي من شأنه أن يسرّع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويشجع على الاستثمار في المبادرات التي تركز على المساواة وتوفير الخدمات وبناء بنية تحتية تلبي احتياجات النساء والفتيات حول العالم».

ولفتت المنظمتان في بيانهما الى أن «النساء في العراق عانين من مآسٍ كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وكنّ عانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة، والتي أثرت سلباً على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن»، وكشفتا أن «الأمم المتحدة تقدر عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن الى مساعدات إنسانية خلال عام 2019 في أنحاء العراق بنحو 3.3 مليون».

وأفاد البيان بأنه «على رغم أن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان اتخذتا خطوات كبيرة ومهمة لدعم حقوق النساء، إلا أنه ما زالت الحاجة قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات بخاصة»، وزاد أن «العراق الآن يحاول أن يتعافى من آثار النزاع الذي استمر 3 سنوات».