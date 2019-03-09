شكرا لقرائتكم 18 خرقاً لـ«اتفاق الحديدة» من قبل الميليشيات خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، لندن - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 04:13

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس (الجمعة)، أن الميليشيات الحوثية نفذت 18 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، لافتاً إلى أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات على الحيس والفازة والجبلية؛ ونتج عن ذلك استشهاد مواطن وجرح آخر.



في شأن متصل، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في تعز منذ بدء الأزمة اليمنية.

وسلط التقرير المعنون بـ «تعز.. الحصار الأطول في التاريخ»، الضوء على حصار المليشيات خلال 1441 يوما حتى نهاية يناير الماضي.

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27.607 انتهاكاً، فيما وصل عدد القتلى نحو إلى 3279 مدنياً، بينهم 714 طفلاً و402 امرأة.

وبحسب التقرير بلغ عدد الجرحى المتأثرين بالحصار 16.402 مدنياً، بينهم 1756 طفلاً وطفلة و249 امرأة، فيما بلغ عدد المختطفين خلال 1441 يوماً ما بين 21 مارس 2015 و31 يناير 2019، نحو 221 مدنياً.