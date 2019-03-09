دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: نظام iOS في نماذج الآيفون المسروقة هو طريق القراصنة لاختراقها

قام تحقيق لموقع Motherboard بتسليط الضوء على الوسيلة التي يلجأ لها قراصنة الآيفون لدراسة نقاط الضعف في نظام iOS وايجاد الثغراث التي تخولهم لاختراقه؛ وذلك عبر استغلال نماذج الآيفون المبدئية التي تكون مزودة بنسحة iOS غير محمية بشكل كبير تتيح الوصول لعمق النظام بسلاسة.

ووفقاً للتقرير فهنالك سوق سوداء يلجأ لها المحترقين لشراء نسخ الآيفون المسربة والتي تتم سرقتها من خطوط إنتاج شركة آبل وتعرض للبيع، حيث يعتبرها مخترقي الآيفون كنز قيم للوصول لثغرات أمنية من شأنها كسر حواجز الأمان التي توفرها الشركة في نظامها الذي تعمل على تحديثه بشكل مستمر.

فيما أشار التقرير أن سعر نموذج آيفون X المبدئي الذي استخدم في تطوير جهاز شركة Cellebrite الإسرائيلية لاختراق الآيفون بلغ 1800 دولار، حيث تم الحديث عن تعاون الشركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية سان برناردينو لاختراق آيفون منفذ الهجوم عام 2016، والتي نفته الشركة بدورها في وقت لاحق.

ومن جانب أخر ذكر الموقع أن هذه النماذج المسروقة كانت وسيلة الباحثين الأمنيين عام 2017 لدراسة نظام التشفير الآمن الذي تستخدمه آبل بغرض توفير الحماية الفائقة في أجهزتها والمعروف باسم الجيب الآمن (Secure Enclave) والتي ربما ساعدتهم في الوصول لثغرات بجدار الآيفون الأمني.

التدوينة تقرير: نظام iOS في نماذج الآيفون المسروقة هو طريق القراصنة لاختراقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.