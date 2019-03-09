قام تحقيق لموقع Motherboard بتسليط الضوء على الوسيلة التي يلجأ لها قراصنة الآيفون لدراسة نقاط الضعف في نظام iOS وايجاد الثغراث التي تخولهم لاختراقه؛ وذلك عبر استغلال نماذج الآيفون المبدئية التي تكون مزودة بنسحة iOS غير محمية بشكل كبير تتيح الوصول لعمق النظام بسلاسة.
ووفقاً للتقرير فهنالك سوق سوداء يلجأ لها المحترقين لشراء نسخ الآيفون المسربة والتي تتم سرقتها من خطوط إنتاج شركة آبل وتعرض للبيع، حيث يعتبرها مخترقي الآيفون كنز قيم للوصول لثغرات أمنية من شأنها كسر حواجز الأمان التي توفرها الشركة في نظامها الذي تعمل على تحديثه بشكل مستمر.
فيما أشار التقرير أن سعر نموذج آيفون X المبدئي الذي استخدم في تطوير جهاز شركة Cellebrite الإسرائيلية لاختراق الآيفون بلغ 1800 دولار، حيث تم الحديث عن تعاون الشركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية سان برناردينو لاختراق آيفون منفذ الهجوم عام 2016، والتي نفته الشركة بدورها في وقت لاحق.
ومن جانب أخر ذكر الموقع أن هذه النماذج المسروقة كانت وسيلة الباحثين الأمنيين عام 2017 لدراسة نظام التشفير الآمن الذي تستخدمه آبل بغرض توفير الحماية الفائقة في أجهزتها والمعروف باسم الجيب الآمن (Secure Enclave) والتي ربما ساعدتهم في الوصول لثغرات بجدار الآيفون الأمني.
التدوينة تقرير: نظام iOS في نماذج الآيفون المسروقة هو طريق القراصنة لاختراقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: نظام iOS في نماذج الآيفون المسروقة هو طريق القراصنة لاختراقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.