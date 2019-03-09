- 1/2
- 2/2
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية السورية.
© AFP 2018 / Bullent Kilic
وعزى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تعمل تحت قيادة قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تقضي بمهاجمتها للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.
وأورد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، أن الهدف الحقيقي لهذه القوات العراقية، الموالية لإيران، هو تحرير هضبة الجولان السورية من يد إسرائيل.
وأضاف الموقع الاستخباراتي أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع استخباراتي: قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.