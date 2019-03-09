موقع استخباراتي: قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية السورية.

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وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري بأن القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، خاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران، مرابضة على الحدود العراقية السورية.

وعزى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تعمل تحت قيادة قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تقضي بمهاجمتها للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وأورد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، أن الهدف الحقيقي لهذه القوات العراقية، الموالية لإيران، هو تحرير هضبة الجولان السورية من يد إسرائيل.

وأضاف الموقع الاستخباراتي أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.