"حماس" توافق على إجراء انتخابات بإشراف حكومة وحدة وطنية

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© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وشدد القانوع، على أن "حركته مستعدة لتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة "فتح" في العام 2011، ومنفتحة على كل الحلول التي تخدم الشعب الفلسطيني".
وأشار المتحدث باسم حماس، إلى أن "الحركة تنتظر ردا من الرئيس محمود عباس، على موقفها من إجراء الانتخابات الذي أبلغته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية".
والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الخميس الماضي، وفدا من لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، في قطاع غزة.
ويعد ملف الانتخابات مثار خلاف بين حركتي فتح وحماس، حيث تطالب الأولى بتنظيم انتخابات تشريعية في أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، في حين، تصر حماس على تنظيم انتخابات شاملة، تشمل "الرئاسة، والمجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين".
ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه. وآخر اتفاق للمصالحة وقعته الحركتان كان بالقاهرة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس في أثناء فترة حكمها للقطاع.
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