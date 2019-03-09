تشييع جثمان فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

شيّع فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان فلسطيني استشهد، أمس الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركته في "مسيرة العودة" قرب الحدود الشرقية لجنوبي القطاع.
وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان تامر خالد عرفات (23 عاما)، قبل مواراته الثرى في مقبرة مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس الجمعة، استشهاد عرفات، وإصابة 48 فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم 15 طفلا، إثر قمع القوات الإسرائيلية للمشاركين بمسيرات "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
ومنذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.
ويطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
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