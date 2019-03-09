مقتل 3 في تفجير دراجة مفخخة بجرابلس السورية

جرابلس/ الخليج 365
قتل 3 أشخاص جراء تفجير دراجة نارية مفخخة عن بعد في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية، السبت، أن قوات الأمن لاحظت الليلة الماضية، وجود دراجة نارية مفخخة مركونة في المدينة التي جرى تطهيرها من الإرهابيين بفضل عملية درع الفرات التركية.
وهرع ثلاثة من خبراء تفكيك المتفجرات في الشرطة المحلية إلى الموقع لابطال مفعولها.
وأدى تفجير العبوة الناسفة أثناء محاولة تفكيكها إلى مصرعهم فضلا عن إصابة شخص بجروح.
وترجح قوات الأمن التابعة للجيش السوري الحر، وقوف تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي وراء الهجوم.
وفي 21 شباط/ فبراير المنصرم، قتل 5 من خبراء تفكيك المتفجرات من الشرطة المحلية التابعة للجيش "السوري الحر" في تفجير سيارة جاءت إلى المنطقة من مدينة "منبج" الواقعة تحت احتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.
وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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