بالأرقام.. أمريكا تخصص ربع ميزانية 2020 للحروب الخارجية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تنشر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل، مشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2020؛ بحجم غير مسبوق قدره 750 مليار دولار، حسب مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض.

ونقلت بوابة أكسيوس عن هذه المصادر قولها إن مشروع الميزانية الذي يتضمّن نفقات دفاعية غير مسبوقة سيُحال إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه.

وفقاً للبوابة، ينص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، وسيُستخدم المبلغ المتبقي لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

وبرّر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، اللفتنانت جنرال في الجيش الأمريكي، إريك ويسلي، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية لروسيا والصين، وبحسب قوله فإن الجيش ركّز طوال الأعوام الـ15 الماضية على "نظام اللواء"؛ لأنه قاتل بشكل رئيسي ضد "الجماعات الإرهابية".

في الوقت نفسه تتطلّب مكافحة خصوم جدد؛ مثل روسيا والصين، بنية أكثر تعقيداً للقوات المسلحة وأساليب القتال، حسبما أشار الجنرال.

وبحسب ويسلي، فإن العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب -على وجه الخصوص- إنشاء فرق وجيوش ميدانية، لذلك سيتعين على الجيش الأمريكي في السنوات التالية أن يتحسّن، وفقاً لعقيدة "العمليات متعددة الأجواء".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح من المعروف أن إدارة مشاريع الأبحاث الواعدة في البنتاغون (DARPA) تعتزم إحياء برنامج يعود إلى زمن الحرب الباردة؛ لاحتواء روسيا.

وكان هذا البرنامج يتضمّن إنشاء أسلحة ذكية وعالية الدقة، بإمكانها -في حينها- أن توقف الدبابات السوفييتية في حال تقدّم الجيش الأحمر نحو أوروبا.