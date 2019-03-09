التفجيرات تضرب العراق.. هكذا ينتقم داعش من الموصل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بهجمات خاطفة وعلى طريقة حرب العصابات، بدأ تنظيم داعش المسلح يضرب بعض المدن العراقية، آخرها في الموصل.

ومؤخرا، قُتل شخصان وأصيب 10 آخرون؛ إثر تفجير استهدف مركز مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، أن "اعتداءً إرهابياً، بواسطة عجلة مركونة صفراء اللون، وقع أمام أحد المطاعم في حي المثنى، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت الخلية أن الاعتداء أسفر عن مقتل رجل أمن، وفتاة، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

في حين لم تتبنَّ أي جهةٍ الهجوم حتى الآن.

وفي 28 فبراير الماضي، شهدت مدينة الموصل اعتداء إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر؛ وهو ما تسبب في مقتل مدني، وإصابة 13 آخرين بجروح.

والخميس الماضي، قُتل 6 عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب 31 آخرون، في كمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" على طريق الموصل-كركوك، بحسب بيان وزارة الدفاع العراقية.

وزاد نشاط "داعش" مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة بأرجاء البلاد، وعاد تدريجياً إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة، على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاثة أعوام على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، وكان أعلن الموصل عاصمة "الخلافة" في العراق.

لكن للجهاديين خلايا نائمة، تنشط في بعض الأحيان، وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا. فمساء الأربعاء، قتل ستة عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب نحو ثلاثين آخرين في كمين استهدف موكبا لهم على طريق الموصل.

وتأتي الهجمات، في وقت تشن فيه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة عسكرية لطرد تنظيم داعش من آخر معاقله في شرق سوريا.