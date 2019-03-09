الإمارات تلقي القبض على "العقرب" وشريكه (صورة)

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، وهما يعكفان على تسويق سمومهما.
وكان الجانيان يقومان بإعادة تغليف المخدرات بأوزان يسهل حملها وترويجها للمتعاطين، وتوزيعها بسرية في الأحياء السكنية.
وأوضح الظاهري أنه تم رصد النشاط الإجرامي للمشتبهين، عقب التأكد من حيازتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار.
وتم مراقبة الثنائي ومعرفة هوياتهما ومقر سكنهما ومكان تخزين الممنوعات، إلى أن حانت ساعة الصفر.
وأكد الظاهري حرص شرطة أبوظبي على تطويق المخدرات، وجميع الآفات التي من شأنها "العبث بموارد الدولة ومقدراتها، والإضرار بأمن المجتمع وشبابه، عماد الوطن ومستقبله".
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