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© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
وأضاف البيان: "الوقت يمر، وبينما الولايات المتحدة، التي تختبئ وراء المصالح المزعومة لسكان (مخيم) الركبان، والتي تطالب من سوريا صاحبة المعاناة بتأمين ظروف مثالية للنازحين مؤقتاً، فإنه لن يضل هناك أحد من أجل القيام بإنقاذه".
كما دعا رؤساء المقار، مرة أخرى الولايات المتحدة إلى إزالة مخيم "الركبان" والانسحاب من سوريا.
يشار إلى أن الوضع في مخيم الركبان، لا يزال كارثيا. ووفقا لأقارب سكان المخيم، فإن معظم الأشخاص الذين يموتون يوميا في المخيم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.
يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاءه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.
وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي في شمال شرقي البلاد.
وكانت دمشق وموسكو قد دعتا في بيان مشترك، مؤخرا، واشنطن لسحب كامل قواتها من سوريا. وتعتبر دمشق تواجد القوات الأمريكية غير شرعي، بعكس القوات الروسية المتواجدة بدعوة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا وروسيا تصدران بيانا مشتركا وترحبان بموقف الأردن تجاه اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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