سوريا وروسيا تصدران بيانا مشتركا وترحبان بموقف الأردن تجاه اللاجئين

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "نرحب بموقف الحكومة الأردنية من تقديم المساعدة الشاملة للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة، في رغبتهم بالعودة إلى أماكن ما قبل الحرب، ونتطلع إلى استمرار مشاركة زملائنا الأردنيين في تنفيذ مبادرات إعادة اللاجئين السوريين وإزالة مخيم الركبان في أقرب وقت".

وأضاف البيان: "الوقت يمر، وبينما الولايات المتحدة، التي تختبئ وراء المصالح المزعومة لسكان (مخيم) الركبان، والتي تطالب من سوريا صاحبة المعاناة بتأمين ظروف مثالية للنازحين مؤقتاً، فإنه لن يضل هناك أحد من أجل القيام بإنقاذه".

كما دعا رؤساء المقار، مرة أخرى الولايات المتحدة إلى إزالة مخيم "الركبان" والانسحاب من سوريا.

يشار إلى أن الوضع في مخيم الركبان، لا يزال كارثيا. ووفقا لأقارب سكان المخيم، فإن معظم الأشخاص الذين يموتون يوميا في المخيم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاءه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي في شمال شرقي البلاد.

وكانت دمشق وموسكو قد دعتا في بيان مشترك، مؤخرا، واشنطن لسحب كامل قواتها من سوريا. وتعتبر دمشق تواجد القوات الأمريكية غير شرعي، بعكس القوات الروسية المتواجدة بدعوة منها.