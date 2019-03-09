تأسيس حركة تمرد في جنوب السودان للإطاحة بالنظام

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أعلن المتحدث العسكري السابق باسم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، العميد ديسكون قلواك جوك، أمس الجمعة، تشكيل حركة مسلحة جديدة تحمل اسم "جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة". وقال جوك في البيان: "أعلن اليوم تشكيل جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة، التي تهدف إلى شن حرب شاملة ضد نظام جوبا بقيادة سلفاكير، وحزبه الذي لم يقدم أي شيء للمواطنين سوى الموت والتشرد والدمار". ويعد إعلان جوك أول ظهور رسمي لتنظيم مسلح متمرد على سلطات البلاد منذ توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وقوى المعارضة المسلحة في سبتمبر 2018، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح جوك، أن جبهته تؤمن بتداول رئاسة البلاد بشكل دوري بين الأقاليم الثلاثة "أعالي النيل، بحر الغزال والإستوائية"، وبناء دولة تكون فيها السلطة بيد الشعب، من خلال نموذج يساوي بين المجموعات الإثنية المكونة للبلاد في التمثيل السياسي.وأشار إلى أنه تجري مشاورات حاليا مع بقية الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة