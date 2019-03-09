انت الان تتابع 112 جريحًا من الشرطة في احتجاجات الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة أنّها اعتقلت 195 شخصًا، أمس الجمعة، في العاصمة الجزائريّة إثر اشتباكات بين شبّان وشرطيّين خلّفت 112 جريحًا في صفوف قوى الأمن. وشهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة الثالث على التوالي رفضًا لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تحذير الأخير الخميس، في رسالة، من "فوضى" و"فتنة"، في مؤشّر إلى رفضه التراجع عن ترشّحه. وأفاد صحافيّو وكالة فرانس برس أنّ تظاهرات الجمعة في العاصمة كانت حاشدة أكثر من تظاهرات الأسبوعين الماضيين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومع تفرّق التظاهرات في العاصمة بهدوء وخلوّ الشوارع، حصلت مواجهات محدودة مساء الجمعة، على غرار الأسبوعين الماضيين، بين مجموعات صغيرة من الشبّان وعناصر الشّرطة الذين يغلقون الطرق المؤدّية إلى القصر الرئاسي.وقالت المديرية العامّة للأمن الوطني، إنّها سجّلت في "نهاية نهار الجمعة 08 مارس 2019 عددًا معتبرًا