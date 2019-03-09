غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في قطاع غزة

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شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق في قطاع غزة، من بينها "موقع البحرية" شمالي القطاع، وفي غارة أخرى استهدف الطيران الإسرائيلي أرضاً زراعية في قرية جحر الديك جنوبي مدينة غزة، كما أغار سلاح الجو الإسرائيلي في غارة ثالثة محيط ميناء خان يونس البحري جنوبي القطاع. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق، بحسب "سكاي نيوز".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إذ قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الفتى «سيف الدين عماد أبو زيد»، 15 عاما، استشهد نتيجة الجراح التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.ومن
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إذ قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الفتى «سيف الدين عماد أبو زيد»، 15 عاما، استشهد نتيجة الجراح التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.
ومن جهة أخرى، شنت طائرات الاحتلال، الخميس الماضي، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، إذ قصفت الطائرات أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس عدة مرات، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.
وكان جيش الاحتلال أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.
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