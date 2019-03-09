بوتفليقة يفقد النطق.. والجيش يوجه رسالة إلى الشعب

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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
من أمام المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الأخير في وضع صحي حرج، إذ نقل عن مصادر طبية تتابع حالته، أنه يتغذى ويتنفس اصطناعيا، وفقد القدرة على النطق إطلاقا. وأوردت "العربية" عن مراسلها، أنه كان هناك فكرة بنقله إلى مدينة نيون السويسرية، لكن وضعه لا يسمح بأن يستقل الطائرة. وكانت تقارير صحافية سويسرية نقلت عن مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جدا وتفرض تهديدا دائماً لحياته، كاشفة أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة.
وأضافت أن الطائرة التي أقلته من الجزائر قبل 11 يوما بقيت 40 دقيقة أمام المستشفى ثم عادت أدراجها إلى الجزائر، ولم تعد حتى اللحظة. من جهته، وجّه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب، مع استمرار الاحتجاجات في شوارع الجزائر، اعتراضا على ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. تحدث الجيش الجزائري عن العلاقة التي تربطه
وأضافت أن الطائرة التي أقلته من الجزائر قبل 11 يوما بقيت 40 دقيقة أمام المستشفى ثم عادت أدراجها إلى الجزائر، ولم تعد حتى اللحظة.
من جهته، وجّه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب، مع استمرار الاحتجاجات في شوارع الجزائر، اعتراضا على ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
تحدث الجيش الجزائري عن العلاقة التي تربطه بالشعب، معتبرا أنهما "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه".
وأكدت مجلة الجيش في عددها الأخير "مدى تماسك الشعب الجزائري مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل، مبرزة أن الشعب والجيش "ينتميان إلى وطن واحد لابديل عنه".
وتابعت المجلة أن "قواتنا المسلحة تعهدت على حفظ هذا الوطن والذود عنه وحمايته من كل مكروه".
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