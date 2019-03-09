انت الان تتابع بوتفليقة يفقد النطق.. والجيش يوجه رسالة إلى الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

من أمام المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الأخير في وضع صحي حرج، إذ نقل عن مصادر طبية تتابع حالته، أنه يتغذى ويتنفس اصطناعيا، وفقد القدرة على النطق إطلاقا. وأوردت "العربية" عن مراسلها، أنه كان هناك فكرة بنقله إلى مدينة نيون السويسرية، لكن وضعه لا يسمح بأن يستقل الطائرة. وكانت تقارير صحافية سويسرية نقلت عن مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جدا وتفرض تهديدا دائماً لحياته، كاشفة أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة.

وأضافت أن الطائرة التي أقلته من الجزائر قبل 11 يوما بقيت 40 دقيقة أمام المستشفى ثم عادت أدراجها إلى الجزائر، ولم تعد حتى اللحظة. من جهته، وجّه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب، مع استمرار الاحتجاجات في شوارع الجزائر، اعتراضا على ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. تحدث الجيش الجزائري عن العلاقة التي تربطه