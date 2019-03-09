الان تتابع 13 قتيلاً بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكسيكو سيتي -الخليج 365:
قامت عصابة مسلحة، بإطلاق نار جماعي داخل ملهى ليلي في المكسيك اليوم السبت موقعة نحو 13 قتيلاً، وفقاً لمصادر أمنية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن 13 شخصاً قتلوا بالرصاص أثناء وجودهم بالملهى في مدينة سالامانكا، بحسب صحيفة “ميرور”.
وأصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص جراء الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط حالة من الهلع والفوضى.
وأفادت التقارير الأولية إن المسلحين وصلوا في قافلة من الشاحنات وبدأوا في رش الرصاص على جميع الموجودين بطريقة عشوائية داخل ملهى “لا بلايا”.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 قتيلاً بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.