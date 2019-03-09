رسميًا.. أمريكا تتهم وزير فنزويلي بتهريب المخدرات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهم المدعي العام الفيدرالي الأمريكي، اليوم السبت، وزير الصناعة الفنزويلي من أصل سوري "طارق العيسمي" بالتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية وتتعلق بتهريب المخدرات.

وحسب بيان المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، قال محقق خاص في وزارة الأمن الداخلي، إن العيسمي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تصنيفه ضمن قائمة الاتجار بالمخدرات مطلع عام 2017، استخدم موقعه في السلطة للانخراط في تجارة المخدرات الدولية.

وأفادت لائحة الاتهام التي نشرها المدعي العام الفيدرالي أن العيسمي -44 عاما- وشريكًا مفترضًا هو سامارك خوسيه لوبيز بيلو، انتهكا عقوبات الوزارة باستخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أمريكية للسفر إلى روسيا وتركيا وجمهورية الدومينيكان.

وتابع أن "العيسمي" ولوبيز بيلو سيكونان مضطرين من الآن فصاعدًا إلى التفكير مرتين قبل مغادرة فنزويلا كونهما مطلوبين من العدالة في نيويورك.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير فنزويلي في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة الفنزويلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترفت أواخر يناير الماضي بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين، ما يعني أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة التقدم بطلب لتسليم العيسمي.