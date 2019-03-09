«إس-400» يشعل أزمة بين أنقرة وواشنطن.. إلى أين يصل الصدام؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، على خلفية سعي الأخيرة شراء مضادات صاروخية من روسيا "إس 400".

تزويد روسيا لأنقرة بسلاح "إس 400" ربما يوجع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وضعت ضمن شروطها التي كشفتها تقارير إعلامية، ضرورة تخلي تركيا عن استيراد الأسلحة من روسيا، بموجبه قد تتعقد الأزمة بين واشنطن وأنقرة أكثر فأكثر.

ووقعت كل من روسيا وتركيا في ديسمبر عام 2017 بأنقرة اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الاثنين (4 مارس)، حرمان المصدّرين الأتراك والهنود من مزايا تجارية جمركية تفضيلية، وبعث رسائل إلى الكونغرس والحكومتين التركية والهندية تتضمن إخطارهما بالتغيّرات.

وأوضح البيت الأبيض أن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يوماً.

ويرى مراقبون أن العقوبات تمثل عودة واشنطن إلى سيناريو القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي كان محتجزاً في تركيا وأُطلق سراحه في أكتوبر الماضي، ومارس حينها ترامب سياسة الضغط الاقتصادي عبر تغريدات نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" استهدفت الاقتصاد التركي، ما تسبّب بانتكاسة في سعر صرف الليرة، التي لم تتعافَ إلى الآن، ويحاول ترامب عبر نفس السيناريو ثني تركيا عن شراء منظومة الصواريخ الروسية.

وكشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة (8 مارس 2019)، أن أنقرة ستبدأ استخدام منظومة "إس-400" الروسية انطلاقاً من شهر أكتوبر، وذلك في تجاهل لتهديد وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات مختلفة على تركيا حال مضيها قدماً في شراء المنظومة، حيث يقول المسؤولون الأتراك إن عرقلة واشنطن بيعهم منظومة باتريوت قادتهم للتوجه إلى موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أنه في حال اشترت تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا فإنها لن تحصل على مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت".

من الواضح أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تشهد توتراً مستمراً؛ بسبب الخلاف حول عدد من القضايا ذات الصلة بالبلدين، التي شهدت استقراراً ملحوظاً بعد إطلاق أنقرة سراح القس برانسون.

لكن أنقرة كانت على ما يبدو تأمل أن تتفهم واشنطن طبيعة التهديدات التي تواجهها من قبل المقاتلين الأكراد.

ولم يُفصح البيت الأبيض عن أي تغييرات في الشمال السوري، حيث توجد "وحدات حماية الشعب الكردي" التي تدعمها واشنطن، وتراها أنقرة تهديداً خطيراً لها، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة إرهابية.

الخبير العسكري السوري إبراهيم الطقش رأى أن اتجاه الأتراك إلى السلاح الروسي أزعج الأمريكان، وعليه قد تلغى اتفاقية بيع الطائرات الـ إف 35 الأمريكية لتركيا، والتي وقعت بين الجانبين العام قبل الماضي

وأوضح الطقش في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن التصعيد العسكري ليس في صالح الجانبين (أمريكا وتركيا)، أمريكا ستخسر لأن غالبية الدول ومنها تركيا قد يتجهوا إلى روسيا، وأيضا قد ستفقد واشنطن حليفها الأقوى في حلف الناتو (تركيا)، وبالتالي القرار الأمريكي بإلغاء الصفقة قد يكلفها الثمن.

وتابع: على الجانب الآخر، فإن أنقرة يهمها استكمال الصفقات العسكرية، ومنها إف 35، خاصة وأنها تشن عمليات عسكرية في عدة مناطق في سوريا وفي العراق.

وأشار إلى أن روسيا في الفترة الأخيرة أزعجت الأمريكان، خصوصا وأن سلاحها المضاد غزا بعض الدول العربية، وباتت المصدر الأول للسلاح في الشرق الأوسط، زودت الأسد وأبرمت اتفاقيات مع دول خليجية ومنها السعودية، ثم تركيا إلى جانب دول غربية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، وتتسابق العديد من الدول للحصول عليه.

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وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في أحد تقاريرها أن صواريخ "إس - 400" أخطر مما يعتقده العالم، مشيرة إلى أنها تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات في حالة الحرب.

وإضافة إلى استخدام الجيش الروسي لهذه الصواريخ تتسابق العديد من دول العالم للحصول على منظومة الصواريخ الروسية.

وتُعد اليونان من الدول التي تمتلك نظام إس-300 أيضاً، وهي حليف الناتو الذي حصل على المنظومة الدفاعية من قبرص، عندما هدَّدَ الأتراك قبرص بالحرب، في حال رفضت البلد التخلي عن صواريخها. لذا حصلت اليونان على الصواريخ لنزع فتيل الأزمة مع تركيا.

ويوجد كذلك مستخدمون آخرون لهذه المنظومة، مثل: الصين والهند وأوكرانيا وفنزويلا وبلغاريا، العضوة في الناتو.

وذكرت المجلة أن "إس - 400" تغير قواعد الحرب الجوية وتوازنات القوى في العالم أجمع، خاصة أنها قادرة على التعامل مع عدة أهداف في آن واحد بأنواع مختلفة من الصواريخ يتراوح مداها من 40 إلى 400 كم ، ويدعم نظام إس-400 أربعة أنواع مختلفةٍ من الصواريخ: فئة (40N6E) للأهداف بعيدة المدى (400 كم)، وفئة (48N6) للأهداف طويلة المدى (250 كم)، وفئة (9M96e2) للأهداف متوسطة المدى (120 كم)، وفئة (9m96e) للأهداف قصيرة المدى (40 كم). وبالمقارنة، يدعم نظام باتريوت الدفاعي الأميركي صاروخاً اعتراضياً واحداً فقط، يبلغ مداه 96 كيلومتراً.

ويضاف إلى مميزات "إس - 400" المتعلقة بالمدى، أنها تستطيع إطلاق صواريخها بسرعة 15 (ماخ)، أي 15 ضعف سرعة الصوت، أو خمسة آلاف متر في الثانية، ويمكنها ضرب أهداف لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار عن سطح الأرض.

ويمكن لنظام الصواريخ الروسي أن يضرب الطائرات قبل إقلاعها واستهداف الصواريخ قبل إطلاقها من قواعدها.

ويقول خبراء الفضاء الجوي في العالم، إن نظام إس-400 يمتلك راداراتٍ انتقائيةٍ اختيارية مصممة لهزيمة طائرات الشبح الحديثة مثل إف-22 وإف-35. وتعمل تلك الرادارات من خلال تشغيل نطاقات تردُّدٍ متعددةٍ، مثل التردُّد العالي جداً والتردُّد المنخفض، التي يُمكنها "رؤية" المقاتلات الشبح المتخفية.

وصُمِّمَت المقاتلات الشبح ليصعب كشفها بواسطة رادارات النطاق إكس، وهي الأشهر بين الرادارات العسكرية والمدنية (والأنواع الأخرى مثل النطاق سي -المعروف الآن بالنطاق جي/إتش- هي أقل انتشاراً). وتمتلك طائرات إف-35 حماية الشبح بشكلٍ أساسي في مقدمة الطائرة، مما يعني أنها أكثر عرضة للاكتشاف عندما تدور مبتعدةً عن هدفها.

وعما قريب، ستُصبح كامل منظومة الدفاع الجوي للولايات المتحدة وحلفائها التي تعتمد أساساً على النطاق إكس باليةً، بينما تتحرك الصين وروسيا نحو طائرات شبحٍ وصواريخ أكثر تطوراً، بحسب المجلة الأمريكية.

وعلاوةً على تطوير الرادارات (التي لا يُمكن الجزم بتسليمها للعملاء الأجانب من عدمه)، تمتلك روسيا نظام دفاعٍ جويٍ متكاملٍ صلب، رغم أن حجم أسطول طائراتها الحديثة صغيرٌ نسبياً عند مقارنته بالولايات المتحدة والناتو. وخسرت روسيا عقداً كاملاً في سباق التسليح حين لم تمتلك الأموال الكافية لتطوير وبناء طائرةٍ جديدة، بينما لا يحتمل اقتصادها اقتناء أعدادٍ كافيةٍ من المعدات الجديدة..

وبالطبع، فإن أحد أسباب تطوير روسيا لمنظوماتها الدفاعية الجوية، علاوةً على التصدي للمقاتلات الشبح والصواريخ الجوالة الأميركية، كان عدم قدرتها على تحمل تكاليف حيازة أسطولٍ كبيرٍ من الطائرات المقاتلة الحديثة (على الحكومة الأميركية والكونجرس أن يأخذا بعين الاعتبار القدرات الهجومية المحدودة لروسيا، وهو الأمر الذي غاب عن أنظارهما وسط الهوس المناهض لروسيا في واشنطن).

ويُستخدم صاروخ إس-400 طويل المدى ضد أنظمة المواجهة مثل مواقع القيادة الجوية والطائرات مثل إي-3 سينتري "أواكس". وتُعد تلك الطائرات، التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مع سربٍ متمركزٍ في قاعدة كادينا الجوية العسكرية باليابان وقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة، فريسةً سهلةً لاعتراض صواريخ إس-400 التي تُفقدها حمايتها المعتمدة على بُعد المسافة أثناء المواجهة. وربما نكون قد وصلنا إلى نهاية عصر طائرات أواكس بقدراتها المميزة، والتي صُمِّمَت في الستينيات.

ويمتلك نظام إس-400 قدرةً على التصدي للصواريخ الباليستية، وهي ما يثبت مدى جودته في التصدي للصواريخ الباليستية.

وحقَّقَ الروس نجاحاً كاسحاً في بيع الأسلحة لبعض دول حلف الناتو التي تمتلك مستقبلاً غير مشرقٍ مع التكتل (مثل اليونان وتركيا)، علاوةً على العملاء الأمريكيين الكبار.

ويُعد هذا النجاح الروسي منطقياً من الناحية التكنولوجية. إذ لا تمتلك الولايات المتحدة منافساً قوياً لنظام إس-400، كما أن الولايات المتحدة لا يُقلقها رؤية مثل هذه الأنظمة تنتشر.