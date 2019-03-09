الاحتلال يقصف غزة.. هذا ما حدث في القطاع المحاصر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في عدوان جديد، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن قصف قطاع غزة المحاصر، آخرها قبل ساعات على مواقع حربية بحرية تابعة لكتائب القسام.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر، إن طائرات الاحتلال قصفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام شمال القطاع، وأرضا خالية شرقي قرية جحر الديك وسط القطاع، وأرضا خالية في محيط ميناء خانيونس.

وأفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان أن "آلاف العائلات الإسرائيلية سمعت صفارات الإنذار وتوجهت إلى الملاجئ عندما أطلق صاروخ من غزة على إسرائيل، وردا على ذلك قامت مقاتلاتنا الحربية بقصف أهداف متعددة لحماس ومنشآت تحت الأرض في غزة".

هذا و أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة، قال إنها سقطت في "المجلس الإقليمي أشكول" جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "‫أشكول"، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع ‫غزة باتجاه ‫إسرائيل".

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ولم يذكر البيان، ما إذا كانت القذيفة قد تسببت بخسائر مادية أو بشرية.

في السياق، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن إطلاق زوارق الاحتلال الحربية لنيرانها تجاه الصيادين مما أجبرهم على الخروج من البحر، دون وقوع إصابات.

وأمس، اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية.

وتستمر بحرية الاحتلال بالتضييق على الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار بشكل يومي واعتقال عدد منهم ومصادرة مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد بحرية.