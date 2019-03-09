الرياضة مفيدة لمرضى الفصال العظمي

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام والطب الرياضي إن الرياضة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل التنكسي "Osteoarthritis" المعروف أيضاً باسم "الفصال العظمي"، شرط ممارستها بطريقة سليمة وباعتدال بين التحميل وتخفيف الحمل.

وأوضحت الجمعية أن الرياضات المناسبة لمرضى الفصال العظمي، هي ركوب الدراجات الهوائية، والمشي باستخدام العصي، والتمارين المائية.

أما الرياضات غير المناسبة فهي التي تتطلب سرعة عالية أو التغيير المفاجئ للاتجاه، أو التلامس الجسدي مع الغير، مثل القفز على الترامبولين، أورياضات الكرة مثل كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد.

ويجب طبعاً قبل ذلك كله الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج.