استبدل حليب الأبقار بهذا المنتج

قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة في نظامك الغذائي، أو عن طريق تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة، إلا أن الحليب قد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام الغازات المحتبسة داخل المعدة والأمعاء.

وبحسب أخضائية التغذية أماندا هاميلتون، فإن حليب البقر يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ ونشوء الغازات، أكثر بكثير من حليب الماعز، ويرجع ذلك إلى أن حليب الأبقار يحتوي على عنصر الكازين ألفا إس 1 الذي يصعب هضمه، في حين أن حليب الماعز سهل الهضم، لأن الجزيئات الدهنية فيه صغيرة جداً.

وفي حديث لها مع صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أكدت هاملتون على أن تناول حليب الماعز يمكن أن يكون أكثر فائدة للصحة العامة، لأن السكريات الغير قابلة للهضم داخل حليب الماعز يمكن أن تعمل كمضاد حيوي.

إضافة إلى ما سبق فإن عنصر "البريبايوتكس" المتوفر في حليب الماعز يساعد على الحفاظ على صحة القناة الهضمية من خلال تشجيع نمو بكتريا الأمعاء المفيدة ومنع نمو البكتريا الضارة، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبرس أونلاين" البريطانية.