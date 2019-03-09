نصائح لمريض السكري عند السفر

السفر من وسائل خفض التوتر والإجهاد ورفع الروح المعنوية، كما أن الرحلات فرصة لتجديد النشاط البدني، وهي عوامل تصب في مصلحة مريض السكري. لكن عند السفر عليك مراعاة بعض الإجراءات لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل كبير، إليك أهم النصائح لتستمتع برحلتك:

* تذكّر أنك لن تجد الأدوية نفسها في كل الدول، لذلك اصطحب معك الأدوية التي وصفها الطبيب، واحرص على وجودها في متناول يدك.

* زجاجة الماء هي الرفيق الدائم لك في الرحلات والأسفار لتفادي الجفاف، واحصر على شرب الماء بانتظام.

* لتستمتع أكثر برحلتك تأكد من حصولك على ما يكفي من النوم أثناء الليل.

* اختيار الأطعمة النباتية أكثر ضماناً في المطاعم عادة، لكن يمكنك دائماً السؤال عن خيارات الطعام المناسبة للسكري في قائمة الطعام، وبالمثل عند حجز تذاكر الطائرة.