زيت الزيتون يقي من الجلطات الدموية

وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعة نيويورك بأن إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي يقلل من خطر انسداد الشرايين التي يمكن أن تسبب بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

ووجد الباحثون الذين حللوا دماء 63 شخصاً يعانون من السمنة، بأن زيت الزيتون يحمي الصفائح الدموية من فرط النشاط الذي يمكن أن يتسبب بالخثرات الدموية. كما أن احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة يساهم في الحؤول دون ارتفاع ضغط الدم.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي عرض آخر في القلب والأوعية الدموية، لذا فإن تناول زيت الزيتون قد يساهم بفاعلية على درء هذا الخطر.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا زيت الزيتون على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، كان لديهم نشاط أقل في الصفائح الدموية ولوحظت لديهم مستويات أدنى من تراكم الصفائح الدموية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.