شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات من تنظيم "داعش" يسلمون أنفسهم فى الباغوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر فى قوات سوريا الديمقراطية (الكردية - العربية، المدعومة من التحالف الدولى بقيادة أمريكا)، اليوم السبت، بأن العشرات من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى سلموا أنفسهم فى مدينة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية، آخر جيب للتنظيم.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية ـ " إن هناك اتجاهاً لتمديد هدنة الباغوز حتى صباح الغد".

يشار إلى أن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى، أعلن أمس أن قوات "قسد" ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر/السبت/.

وكانت قوات (سوريا الديمقراطية) قد أعلنت الشهر الماضى شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.

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