الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بان زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين فى منطقة السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة؛ ما أجبر قوارب الصيد على المغادرة دون وقوع إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلى قد شنت عدة غارات متفرقة على قطاع غزة فجر اليوم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.

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