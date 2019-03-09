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© AP Photo / Pavel Golovkin
وقال الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة لدى رابوبنك، ريان فيتزموريس: "قبل عشر سنوات، لم يعتقد أحد أنه يمكن أن يحدث، إن الطفرة الصخرية أدت إلى زيادات هائلة في الإنتاج، إنتاج الولايات المتحدة حاليا خارج التوقعات".
وقد زاد إنتاج النفط الأمريكي، الذي يقوده الصخر الزيتي، أكثر من الضعف خلال العقد الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وتضخ الولايات المتحدة الآن نفطا أكثر من أي بلد آخر، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، حسب التقرير.
وتصدر المملكة العربية السعودية حاليا حوالي 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، إضافة إلى مليوني برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، وفقا لـ"ريستاد"، مقارنة مع صادارت أمريكية تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام و5 ملايين برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.
وتتوقع "ريستاد"، أن تتلاشى الفجوة هذا العام، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستحظى بقيادة مريحة كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا على وشك إزاحة السعودية عن "العرش"... ماذا يحدث نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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