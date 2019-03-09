غزة.. "حماس" تدين محاولة اغتيال قيادي في "فتح"

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أدانت حركة "حماس"، السبت، محاولة اغتيال تعرض لها القيادي البارز في حركة "فتح" أحمد حلس، وسط قطاع غزة، الجمعة.

وقالت "حماس" في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "ندين حادثة تعرض سيارة القيادي بحركة فتح، أحمد حلس، لإطلاق نار وسط قطاع غزة".

ودعت "حماس" وزارة الداخلية بالقطاع (تابعة لها) إلى البحث والتحري لكشف ملابسات "الجريمة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

ومساء الجمعة، قالت حركة "فتح" إن مركبة حلس تعرّضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكرت "فتح" أن مركبة مجهولة اعترضت طريق "حلس" وأطلقت النار تجاه مركبته دون إصابته أو أي من مرافقيه.

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وعقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة "حماس"، فتح تحقيق في الحادث.

وأفاد الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في بيان، أن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات.

وأوضح البزم أن التحقيق بالحادث يهدف لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.

وكانت حركة "فتح"، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حملتا في بيانين منفصلين، مساء الجمعة، حركة "حماس"، مسؤولية محاولة اغتيال حلس.

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